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Мужчина 4 раза ударил ножом приятеля на лестнице в многоэтажке Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-4-raza-udaril-nozhom-priyatelya-na-lestnitse-v-mnogoetazhke-krasnodara
Мужчина 4 раза ударил ножом приятеля на лестнице в многоэтажке Краснодара
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло днем 2 апреля в многоквартирном доме на улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне Краснодара.

По данным следствия, 39-летний житель Кропоткина пришел к знакомому, чтобы выяснить с ним отношения. Между мужчинами произошла ссора, злоумышленник достал нож и 4 раза ударил пострадавшего в грудь. Пострадавший смог выбежать на улицу и позвать на помощь. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Мужчину госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали и допросили, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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