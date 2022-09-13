Житель Новопокровского района проведет 8 лет в колонии за жестокое убийство знакомого

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новопокровский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, преступление произошло 12 июня в поселке Малокубанском. На улице Веселой между 55-летним и 42-летним мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Оскорбления переросли в рукоприкладство, и 55-летний мужчина получил удар по лицу. После ссоры побитый участник конфликта отправился к себе домой, где стал пить спиртное. Спустя несколько часов он пришел в дом обидчика и не менее десяти раз ударил его ножом в живот и грудь. Хозяин дома скончался, а злоумышленник сбежал.

Тело убитого на следующее утро нашла его мать. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Рассмотрев материалы дела, суд признал 55-летнего обвиняемого виновным в совершении убийства. С учетом раскаяния ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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