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Житель Новокубанского района пойдет под суд за присвоение 23 тонн семян подсолнечника

Происшествия
13.09.2022 16:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novokubanskogo-rajona-pojdet-pod-sud-za-prisvoenie-23-tonn-semyan-podsolnechnika
Житель Новокубанского района пойдет под суд за присвоение 23 тонн семян подсолнечника
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Новокубанского района, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина договорился с индивидуальным предпринимателем о покупке 23 т семян подсолнечника. Забрав товар, злоумышленник перестал выходить на связь. Похищенной продукцией он распорядился по своему усмотрению. Ущерб потерпевшему составил более 1 млн рублей.

Злоумышленника задержали. Возбудили уголовное дело, обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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