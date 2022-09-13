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В Краснодаре задержали двоих курьеров, которых присылали за деньгами телефонные мошенники

Происшествия
13.09.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-dvoih-kurerov-kotoryh-prisylali-za-dengami-telefonnye-moshenniki
В Краснодаре задержали двоих курьеров, которых присылали за деньгами телефонные мошенники
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в дистанционных мошенничествах, которые обманом похитили у двоих местных жителей более 1,5 млн рублей.

В полицию обратился 84-летний местный житель. По словам пенсионера, ему позвонила женщина и сообщила, что его внучка попала в ДТП. После этого неизвестный мужчина по телефону представился сотрудником полиции. Он подтвердил факт ДТП, виновницей которого якобы стала внучка пенсионера. Звонивший предложил передать деньги пострадавшим, чтобы те не обращались с заявлением, и таким образом увести родственницу от уголовной ответственности. Пенсионер согласился и передал деньги подъехавшему к его дому курьеру. После внучка вернулась домой, и пострадавший понял, что стал жертвой телефонных мошенников.

По подозрению в преступлении на одной из улиц задержали 18-летнего парня. Установили, что у него есть сообщник, и вместе они причастны еще к одному аналогичному преступлению. Сообщника также задержали. Всего злоумышленники похитили более 1,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Оказалось, что подработку курьерами молодые люди нашли в одном из мессенджеров. Согласно отведенным ролям, они забирали у жертв деньги и перечисляли их на счета, указанные организатором. В качестве вознаграждения парни получали 10% от суммы.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Читайте также: на Кубани будут судить курьера из группы телефонных аферистов, сообщавших о ДТП с родственниками.

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