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На Кубани будут судить курьера из группы телефонных аферистов, сообщавших о ДТП с родственниками

Происшествия
12.09.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-kurera-iz-gruppy-telefonnyh-aferistov-soobshhavshih-o-dtp-s-rodstvennikami
На Кубани будут судить курьера из группы телефонных аферистов, сообщавших о ДТП с родственниками
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Тимашевском районе в суд направили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Сочи, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, жительнице Тимашевского районе позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил о том, что ее дочь стала виновницей ДТП. Звонивший убедил женщину передать ему около 500 тыс. рублей, чтобы возместить ущерб пострадавшим в аварии. Он прислал за деньгами 30-летнего сочинца. Тот забрал деньги, около 450 тыс. перевел сообщнику, а 55 тыс. рублей оставил себе.

В отношении курьера возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении сообщника, сообщившего о несуществующем ДТП, расследуют отдельно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Тимашевске доверчивая пенсионерка отдала телефонным мошенникам 440 тыс. рублей.

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