В Тимашевске доверчивая пенсионерка отдала телефонным мошенникам 440 тыс. рублей
По данным правоохранителей, 66-летней пенсионерке позвонила незнакомая девушка. Она представилась ее дочерью и сообщила, что попала в ДТП.
«Дочь» сказала женщине, что ей срочно нужен 1 млн рублей, чтобы уйти от ответственности. Пенсионерка не располагала такой суммой и договорилась со звонившими о том, что отдаст им 440 тыс. рублей.
В назначенное время на место встречи приехал 20-летний парень. Представившись чужим именем, он забрал пакет с наличностью и вещи, подготовленные для «якобы попавшей в ДТП дочери».
Позже молодого человека задержали, возбудили уголовное дело. Во время следствия парень полностью признал свою вину. Материалы передали в Тимашевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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