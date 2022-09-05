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В Тимашевске доверчивая пенсионерка отдала телефонным мошенникам 440 тыс. рублей

Происшествия
05.09.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-doverchivaya-pensionerka-otdala-telefonnym-moshennikam-440-tys-rublej
В Тимашевске доверчивая пенсионерка отдала телефонным мошенникам 440 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным правоохранителей, 66-летней пенсионерке позвонила незнакомая девушка. Она представилась ее дочерью и сообщила, что попала в ДТП.

«Дочь» сказала женщине, что ей срочно нужен 1 млн рублей, чтобы уйти от ответственности. Пенсионерка не располагала такой суммой и договорилась со звонившими о том, что отдаст им 440 тыс. рублей.

В назначенное время на место встречи приехал 20-летний парень. Представившись чужим именем, он забрал пакет с наличностью и вещи, подготовленные для «якобы попавшей в ДТП дочери».

Позже молодого человека задержали, возбудили уголовное дело. Во время следствия парень полностью признал свою вину. Материалы передали в Тимашевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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