Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
ДТП произошло 25 февраля около 13:20 на улице Кожевенной.
По предварительным данным, 23-летний житель Москвы на BMW ехал по улице Кожевенной в сторону Тургенева. Он не справился с управлением, вылетел с дороги на бордюр и газон. После этого он повредил более 14 м дорожного ограждения, а затем протаранил 4 припаркованные машины Toyota, Great Wall, Skoda и Mitsubishi, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии никто не пострадал. На водителя составили два административных протокола за повреждение дорожных сооружений и управление машиной без прав. Мужчина был трезв, машина зарегистрирована на него.
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