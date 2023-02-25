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Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-moskvy-bez-prav-snes-14-metrov-ograzhdeniya-i-protaranil-4-priparkovannye-mashiny-v-krasnodare
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Фото t.me/ghestkrd

ДТП произошло 25 февраля около 13:20 на улице Кожевенной.

По предварительным данным, 23-летний житель Москвы на BMW ехал по улице Кожевенной в сторону Тургенева. Он не справился с управлением, вылетел с дороги на бордюр и газон. После этого он повредил более 14 м дорожного ограждения, а затем протаранил 4 припаркованные машины Toyota, Great Wall, Skoda и Mitsubishi, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии никто не пострадал. На водителя составили два административных протокола за повреждение дорожных сооружений и управление машиной без прав. Мужчина был трезв, машина зарегистрирована на него.

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