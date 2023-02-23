Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-voditel-pogib-v-zhestkom-dtp-v-krasnodarom-krae-chetvero-nesovershennoletnih-passazhirov-postradali
Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 22 февраля около 20:00 в Усть-Лабинском районе на дороге Двубратский — Восточная.

Известно, что за рулем иномарки Chery был 17-летний парень. После ДТП его и еще четверых пассажиров в возрасте 17 и 15 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В течение четырех часов в больнице водитель скончался.

«Предварительная причина ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспекции призывали родителей и взрослых ограничивать доступ к ключам от транспортных средств, не допускать детей к управлению как мото-, так и автотранспортом.

Читайте также: три человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
  5. В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях