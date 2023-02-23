Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Происшествия
23.02.2023 09:10
Авария произошла 22 февраля около 20:00 в Усть-Лабинском районе на дороге Двубратский — Восточная.
Известно, что за рулем иномарки Chery был 17-летний парень. После ДТП его и еще четверых пассажиров в возрасте 17 и 15 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В течение четырех часов в больнице водитель скончался.
«Предварительная причина ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.
В Госавтоинспекции призывали родителей и взрослых ограничивать доступ к ключам от транспортных средств, не допускать детей к управлению как мото-, так и автотранспортом.
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