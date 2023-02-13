Три человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Краснодарском крае
Происшествия
13.02.2023 16:48
Авария с участием двух автомобилей произошла 13 февраля около 14:30 на 7 км трассы «Кавказ» в Армавире.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло на встречную полосу. Там легковушка врезалась в КамАЗ, за рулем которого был 60-летний мужчина.
В результате ДТП на месте погибли три человека: водитель и два пассажира Kia, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего.
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