В лобовом ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель легковушки
Происшествия
13.02.2023 16:37
Смертельная авария произошла в Кавказском районе 12 февраля около 21:00 в начале дороги Кропоткин — Темижбекская.
По предварительным данным, 67-летний водитель автобуса «Богдан» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
В результате ДТП 27-летний водитель легковушки погиб на месте. Водитель автобуса не пострадал, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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