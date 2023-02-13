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В лобовом ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель легковушки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lobovom-dtp-s-avtobusom-na-kubani-pogib-voditel-legkovushki
В лобовом ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель легковушки
Фото t.me/kropnews

Смертельная авария произошла в Кавказском районе 12 февраля около 21:00 в начале дороги Кропоткин — Темижбекская.

По предварительным данным, 67-летний водитель автобуса «Богдан» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате ДТП 27-летний водитель легковушки погиб на месте. Водитель автобуса не пострадал, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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