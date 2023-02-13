В Ейском районе пьяный водитель «Муравья» вылетел на встречку и врезался в иномарку
Происшествия
13.02.2023 13:11
Авария произошла 12 февраля около 21:00 в районе 28 км трассы Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская.
По предварительным данным, 18-летний парень ехал на мотороллере «Муравей», не имея водительских прав. Он не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Kia Spectra. Медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии опьянения.
В результате ДТП пострадал 21-летний пассажир мотороллера. Его госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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