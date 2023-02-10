В Сочи внедорожник съехал с дороги в овраг и перевернулся
Происшествия
10.02.2023 20:16
ДТП произошло 10 февраля около 7:15 на улице Джапаридзе в Хостинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» превысил скорость, несмотря на погодные условия. Машину занесло, она съехала с дороги в овраг и перевернулась.
В результате аварии пострадал восьмилетний пассажир легковушки, ему оказали необходимую медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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