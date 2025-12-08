Житель Ленинградской области устроил пьяный дебош при посадке в аэропорту Сочи

Приезжий вел себя агрессивно на борту самолета Сочи — Санкт-Петербург. На место вызвали полицию.

Пассажир во время посадки на самолет громко и нецензурно выражался, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим участникам полета. По внешним признакам мужчина был пьян. Отстранить мужчину от полета решил экипаж судна.

Правоохранительные органы задержали дебошира и доставили в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 40-летнего жителя Ленинградской области составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

