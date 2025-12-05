В Краснодаре пьяная женщина устроила дебош в гостинице и выломала дверь в номере

Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны около полуночи из отеля на улице Димитрова.

Администратор гостиницы пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что одна из постоялиц отеля выражалась нецензурной бранью, не реагировала на замечания и пыталась попасть в номер на втором этаже, где никто не проживал.

В результате женщина повредила дверное полотно и фрагмент стены. У женщины имелись внешние признаки опьянения.

Росгвардейцы передали 30-летнюю нарушительницу наряду полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

