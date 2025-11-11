Трое пьяных мужчин устроили дебош в противотуберкулезном диспансере в Апшеронске

Чтобы усмирить агрессивных граждан, сотрудники противотуберкулезного диспансера вызвали росгвардейцев.

Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны указали на троих мужчин. Те вели себя агрессивно, нецензурно выражались, не реагировали на замечания и мешали работе медучреждения. У нарушителей имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

Росгвардейцы передали дебоширов сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Приморско-Ахтарска дебоширил в магазине и бил бутылки со спиртным. Сотрудники супермаркета сообщили, что один из посетителей неожиданно начал вести себя неадекватно. Мужчина громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками.

Подпишись, здесь всегда интересно.