Житель Приморско-Ахтарска дебоширил в магазине и бил бутылки со спиртным

Происшествия
Житель Приморско-Ахтарска дебоширил в магазине и бил бутылки со спиртным
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны от работников  одного из супермаркетов Приморско-Ахтарска.

Сотрудники супермаркета сообщили, что один из посетителей неожиданно начал вести себя неадекватно. Мужчина громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками. Также у него имелись признаки опьянения.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались успокоить мужчину. Но тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться, разбив по пути несколько бутылок с алкоголем. Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: клиент разбил мраморный стол и посуду на 200 тыс. рублей в бане в Краснодаре.

