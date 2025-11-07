Житель Приморско-Ахтарска дебоширил в магазине и бил бутылки со спиртным

Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны от работников одного из супермаркетов Приморско-Ахтарска.

Сотрудники супермаркета сообщили, что один из посетителей неожиданно начал вести себя неадекватно. Мужчина громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками. Также у него имелись признаки опьянения.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались успокоить мужчину. Но тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться, разбив по пути несколько бутылок с алкоголем. Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

