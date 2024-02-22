Житель Лабинска догнал двух налетчиков и отобрал у них украденные телефоны

Двоим грабителям в возрасте 31 года и 36 лет грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, двое мужчин подошли к припаркованному у магазина автомобилю. Один из них камнем разбил стекло. После этого злоумышленники вытащили из салона портмоне с деньгами и два смартфона. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей. Мужчины попытались скрыться, однако владелец автомобиля догнал их и отобрал портмоне и телефоны.

После этого мужчины скрылись, но вскоре были задержаны полицией по горячим следам на одной из улиц Лабинска. На мужчин завели уголовное дело, в настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. За грабеж им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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