Похитили знакомого и держали на кладбище: трех грабителей осудили в Сочи

Двух мужчин и женщину признали виновными в похищении человека и грабеже, совершенных в Сочи в апреле 2022 года.

По данным следствия, 18 апреля злоумышленники представились случайному знакомому сотрудниками полиции. Они насильно вывезли его на кладбище и, продолжая представляться сотрудниками полиции и применяя насилие, обыскали его рюкзак и забрали телефон. После они вынудили его назвать пароль от приложения банка и перевели 14 тыс. рублей на свой счет. Кроме того, один из нападавших вытащил из рюкзака потерпевшего 15 тыс. рублей. После этого нападавшие скрылись.

Хостинский районный суд признал подозреваемых виновными. Одного из мужчин приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима, второй получил 5,5 лет условно. Их сообщница получила 5,5 лет колонии общего режима. Реальное отбытие наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: за попытку убийства 19-летней девушки и грабеж будут судить жителя Кубани.