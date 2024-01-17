За попытку убийства 19-летней девушки и грабеж будут судить жителя Кубани

Преступление произошло поздним вечером 29 июня 2023 года на улице Красной в Славянске-на-Кубани.

По данным следствия, 51-летний мужчина увидел незнакомую девушку, которая несла сумку, пакет с продуктами и телефон. Злоумышленник напал на незнакомку, накинул ей веревку на шею и начал душить. После он повалил девушку на землю и вытащил все ценности из кармана ее шорт.

Нападавший пытался убить жертву, но она активно сопротивлялась, смогла вырваться из петли и убежала. Она попросила о помощи у проезжающего водителя, а по прибытии домой обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбое. Мужчину заключили под стражу. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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