Неадекватный рецидивист ранил ножом взрослых и ребенка в Краснодаре

Преступление произошло вечером 2 января на улице Стасова, 140 в микрорайоне ХБК.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в тот день неадекватный мужчина без видимой причины напал на случайных прохожих. Сначала он ранил мужчину ударами ножом в горло и спину. Шокированный мужчина забежал в супермаркет. Все это происходило на глазах у его жены и 2-летней дочери. Преступник попытался напасть и на них, но им удалось укрыться в зоомагазине.

После этого неадекватный мужчина ранил ножом других прохожих: женщину и девочку. Он планировал напасть и на других людей, но его действия удалось пресечь. Инцидент прокомментировали в правоохранительных органах.

«По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате уличного нападения пострадали трое человек, среди которых несовершеннолетняя девочка. По данному факту полиция проводит проверку. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Для установления степени нанесенного вреда здоровью назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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