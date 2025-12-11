Житель Курска обманул фирму из Краснодара на 7 млн рублей при поставке дронов

В полицию Курска с заявлением о мошенничестве обратился представитель организации из Краснодара.

Мужчина пояснил, что заключил договор с курской фирмой на поставку комплекта квадрокоптеров. Курская фирма была обязана поставить квадрокоптеры на 7 млн рублей. Квадрокоптеры в дальнейшем планировалось передать российским бойцам в качестве благотворительной помощи.

Дроны должны были поступить в течение 10 дней после полной оплаты, но этого не произошло.

После перевода денег на счет фирмы, ее директор не выполнил свои обязательства. По решению заказчика договор был расторгнут в одностороннем порядке, но исполнитель вернул только часть денег и перестал выходить на связь.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В его офисе провели обыск. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Следствие приняло меры по возмещению материального ущерба фирме из Краснодара. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

