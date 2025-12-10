До 10 лет заключения грозит жителю Сочи за аферу с утилизацией мусора на 5,7 млн

В городе-курорте завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя о мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, мужчина был руководителем подразделения компании по строительству берегоукрепительных сооружений. Он организовал работы по выборке и утилизации грунта пятого класса опасности в Адлерском районе. Такие отходы необходимо размещать на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО).

После утилизации отходов в неположенном месте мужчина составил фиктивные документы об объемах выполненных работ, в которых указал ложные сведения о стоимости понесенных затрат. Заказчик доверился документам и оплатил более 5,7 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Хостинский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

