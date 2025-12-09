Суд взыскал более 5,7 млн рублей с владельца затонувшего у берегов Туапсе судна

Судно затонуло в Черном море в границах Туапсинского округа в 2021 году. Ущерб, причиненный экологии, превысил 5,7 млн рублей.

Объем денежной компенсации после затопления рассчитали инспекторы Росприроднадзора. Собственник судна отказался компенсировать вред добровольно.

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск в суд, который поддержал позицию ведомства и обязал судовладельца выплатить всю сумму.

Исполнительное производство по иску завершилось в конце 2025 года. Ущерб Черному морю возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

