«Агрокомплекс» обязали выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза на Кубани

Росприроднадзор подал иск к компании после проверки сообщений в соцсетях о загрязнении почвы в селе Раздольном в Кущевском районе.

В ходе проверки Федеральная служба по надзору в сфере природопользования установила факт разлива жидкой фракции навоза крупного рогатого скота. Причиной стал аварийный сброс из лагуны молочного комплекса, эксплуатируемого АО фирмой «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

Многократные превышения загрязняющих веществ по ряду показателей подтвердили в лаборатории. Площадь загрязнения составила более 1 тыс. кв. м. Сумму ущерба экологии оценили в 5,8 млн рублей.

«Агрокомплекс» отказался возмещать ущерб добровольно, поэтому оплатить сумму в полном объеме компанию обязал суд, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

