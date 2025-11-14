Подрядчик нанес природе ущерб на 8 млн рублей при очистке прудов в Новороссийске

Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения при работах в парке «Южные пруды».

Подрядная организация при удалении илистых отложений оставила образовавшиеся отходы на открытом грунте, перекрыв этим плодородный слой почвы.

Площадь поврежденного участка составила 5,5 тыс. кв. м, а сумма экологического ущерба — более 8 млн рублей.

Подрядчику направили требование о добровольном возмещении вреда. Если в течение 30 дней ущерб не компенсируют, Росприроднадзор обратится в суд для принудительного взыскания, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Читайте также: водоканал Крымска задолжал Росприроднадзору 7 млн рублей за вред экологии. Из них около 2,9 млн рублей — долг за выбросы загрязняющих веществ в воздух и свыше 4 млн рублей — за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Подпишись, здесь всегда интересно.