Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подрядчик нанес природе ущерб на 8 млн рублей при очистке прудов в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-nanes-prirode-ushherb-na-8-mln-rublej-pri-ochistke-prudov-v-novorossijske
Подрядчик нанес природе ущерб на 8 млн рублей при очистке прудов в Новороссийске
Фото пресс-службы Росприроднадзора

Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения при работах в парке «Южные пруды». 

Подрядная организация при удалении илистых отложений оставила образовавшиеся отходы на открытом грунте, перекрыв этим плодородный слой почвы. 

Площадь поврежденного участка составила 5,5 тыс. кв. м, а сумма экологического ущерба — более 8 млн рублей. 

Подрядчику направили требование о добровольном возмещении вреда. Если в течение 30 дней ущерб не компенсируют, Росприроднадзор обратится в суд для принудительного взыскания, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Читайте также: водоканал Крымска задолжал Росприроднадзору 7 млн рублей за вред экологии. Из них около 2,9 млн рублей — долг за выбросы загрязняющих веществ в воздух и свыше 4 млн рублей — за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях