Водоканал Крымска задолжал Росприроднадзору 7 млн рублей за вред экологии

Росприроднадзор при проверке декларации за 2024 год выявил задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду у ООО «Водоканал Крымск».

Выяснилось, что предприятие неправильно рассчитало плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Общая сумма задолженности превысила 7 млн рублей.

Из них около 2,9 млн рублей — долг за выбросы загрязняющих веществ в воздух и свыше 4 млн рублей — за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Предприятию направили требование о погашении долга, но в установленный срок задолженность не была погашена.

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края для взыскания задолженности в судебном порядке, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

