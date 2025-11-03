Росприроднадзор оценит ущерб от разлива топлива после ДТП под Новороссийском

Авария с участием грузового автомобиля, перевозившего асфальт , произошла на трассе между Новороссийском и Геленджиком.

В ходе ДТП большегруз опрокинулся на бок, произошла утечка топлива и высыпание груза за пределы дороги. В результате загрязнен почвенный слой в прилегающем лесном массиве.

После аварии на место прибыли специалисты Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция». Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и масштабы нанесенного вреда почве, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Читайте также: владелец полигона ТКО в Новороссийске отказался выплатить 6,6 млн рублей ущерба. Весной 2025 года специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора выявили превышение концентрации загрязнений в почве.

