Житель Курганинского района продал арендованный автомобиль за 220 тыс. рублей

Мужчина убедил покупательницу, что договор купли-продажи с собственником заключит позже.

По данным следствия, после продажи арендованного автомобиля, местный 27-летний житель потребовал машину назад. Он сослался на то, что собственник отказался продавать машину.

Аферист пообещал покупательнице вернуть деньги, однако после этого перестал выходить на связь. Полученные средства потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 220 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: эксперт Хайцеэр рассказал, как обезопасить себя при покупке авто у пенсионеров. С автомобилями мошенники используют аналогичную схему той, которую применяют при продаже квартир.

После совершения сделки оказывается, что пенсионер продал свое имущество под давлением мошенников. Автомобиль придется вернуть, а возврат денег никто не гарантирует.

Подпишись, здесь всегда интересно.