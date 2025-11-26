Эксперт Хайцеэр рассказал, как обезопасить себя при покупке авто у пенсионеров

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как не попасть на удочку мошенников, покупая подержанный автомобиль у пожилых людей.

С автомобилями мошенники используют аналогичную схему той, которую применяют при продаже квартир. После совершения сделки оказывается, что пенсионер продал свое имущество под давлением мошенников. Автомобиль придется вернуть, а возврат денег никто не гарантирует.

«Люди, которые приобретают автомобиль, не должны гнаться за дешевизной, а если перед ними человек в пенсионном возрасте, то здесь такая же история, как с квартирой: нужен нотариус, дееспособность хозяина и оформление всех документов. Если таким образом продавцы машины не хотят действовать, значит, здесь что-то не так», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что после повышения утильсбора купить дешевый автомобиль захотят многие. Но нужно понимать, что ценой мошенники могут воспользоваться как «крючком».

«Риск, как говорится, всегда 50 на 50. Может, это вполне порядочные люди, которым нужно продать быстро автомобиль, поэтому низкая цена, но может быть и мошенники», – уточнил Хайцеэр.

По его словам, покупатели склонны больше доверять не порядочным продавцам, а именно мошенникам. Потому что последние действуют более изощренно, сообщает «Радио Sputnik».

Читайте также: в России предложили «замораживать» на неделю сделки с квартирами. В этот период продавец сможет оценить свои действия. Если он находился под влиянием мошенников, отменить сделку.

