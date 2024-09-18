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Житель Кубани заплатит 55 млн рублей за выпас скота на горе Горелой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-zaplatit-55-mln-rublej-za-vypas-skota-na-gore-goreloj
Житель Кубани заплатит 55 млн рублей за выпас скота на горе Горелой
Фото t.me/mpr_kk

Темрюкский районный суд Краснодарского края 17 сентября удовлетворил иск министерства природных ресурсов Краснодарского края к местному жителю.

По данным краевого минприроды, местный житель регулярно выгонял свое стадо крупного рогатого скота пастись на территории особо охраняемой природной территории — памятника природы «Гора Горелая». Своими действиями он нарушил режим охраны данной территории, причинив ей серьезный ущерб.

Суд иск минприроды удовлетворил и обязал местного жителя выплатить в пользу государства причиненный ущерб в размере 55 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

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