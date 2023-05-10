Житель Кубани залез через крышу в гараж приятеля, отремонтировал сломанную «семерку» и угнал ее

В Тбилисском районе сотрудники полиции раскрыли по горячим следам угон отечественной легковушки.

По данным следствия, в полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что их его гаража пропал автомобиль ВАЗ-2107, который находился в неисправном состоянии. Сотрудники полиции прибыли на место. Они нашли машину на обочине дороги у реки Сухой Лог в 10 км от гаража.

Установили, что автомобиль угнал 19-летний знакомый пострадавшего. Парень по дереву залез на крышу гаража, разбил шифер и забрался в гараж, в котором стоял автомобиль с ключом в замке зажигания. Угонщик починил стартер, запустил двигатель, открыл ворота гаража и уехал кататься по району, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об угоне. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. На время следствия его отправили под подписку о невыезде.

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