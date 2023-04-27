Вернулся на курорт и попал под «Купол»: в Анапе задержали подозреваемого в угоне иномарки

Ранее судимый 33-летний приезжий из Приморья в июле прошлого года угнал у знакомого Peugeot. После он бросил автомобиль на улице и скрылся.

В этом году мужчина вернулся в Анапу и сразу попал в поле зрения камеры аппаратно-программного комплекса «Купол». Полицейские быстро задержали подозреваемого.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Система «Купол» уже не раз доказала свою эффективность. С ее помощью раскрыли более 130 преступлений и установили личности более 70 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе международном, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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