Подобрал ключи: в Краснодаре будут судить мужчину, угнавшего иномарку у своего приятеля

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о краже в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным следствия, мужчина заметил, как его знакомый уронил ключи от своей машины Skoda Octavia. Он воспользовался этим и похитил автомобиль, который находился на парковке на улице Лавочкина. Ущерб составил 1,2 млн рублей. Иномарку нашли и вернули законному владельцу.

Возбудили уголовное дело о краже. На период предварительного следствия обвиняемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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