В Краснодаре будут судить вора-рецидивиста, совершившего несколько преступлений за 2 дня

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Краснодара, которого обвиняют в разбое, угоне и хищении имущества.

По данным следствия, в течение двух дней мужчина совершил несколько преступлений. Он сорвал с шеи прохожего золотую цепочку, вечером того же дня он угнал ВАЗ-2110, который был оставлен на улице без присмотра, и поехал на угнанной машине по своим делам.

Злоумышленник бросил машину в другом районе города и обокрал частный дом. Он отжал металлопластиковое окно, проник в помещение и похитил ювелирные украшения, два травматических пистолета и боеприпасы к ним. Общая сумма ущерба трем пострадавшим 100 тыс. рублей. Подозреваемого задержали на одной из улиц Краснодара. У нег изъяли оружие и патроны, а также одно ювелирное изделие. Остальные ценности он успел продать, а деньги потратить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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