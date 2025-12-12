Житель Кубани забил лопатой соседа и сжег тело, а его сожительница скрыла улики

Паре из Славянского района предъявили обвинения в убийстве и укрывательстве преступления.

В ноябре в полицию с заявлением об исчезновении мужа обратилась местная жительница. Она сообщила, что мужчина не планировал надолго покидать дом. Славянский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве ввиду криминального характера исчезновения.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установили, что к исчезновению местного жителя причастен его 48-летний сосед.

По версии следствия, вечером 23 ноября мужчина пришел в гости к соседу в хуторе Маевском. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого хозяин дома избил гостя и вынес тело во двор. Уже на улице мужчина нанес ему серию ударов черенком от лопаты по голове.

Сожительница злоумышленника помогла ему избавиться от улик, а также сообщила правоохранителям о его непричастности к преступлению. Позже пара сожгла тело соседа в своем дворе.

В настоящее время следователь и криминалист СКР по краю провели осмотр места происшествия и проверили показания на месте. В ходе допроса обвиняемые признали вину и рассказали об обстоятельствах произошедшего.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключении под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

