В Ейске мужчина зарезал знакомого ножом во время домашнего застолья

Убийство произошло в ночь на 7 декабря в доме на улице Безымянной.

По данным следствия, 52-летний мужчина принимал в гостях 51-летнего приятеля. Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес несколько ударов ножом в голову и шею знакомого. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия для сбора доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

