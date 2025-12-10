В суд отдали дело мужчины, до смерти забившего собутыльника в Мостовском районе

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и угоне автомобиля.

По версии следствия, конфликт произошел вечером 18 сентября в квартире в Мостовском районе. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Кроме того, выяснилось, что мужчина в августе этого года в состоянии алкогольного опьянения в Кошехабльском районе Республики Адыгея угнал автомобиль с ключами в замке зажигания. На авто он доехал до Мостовского района и бросил его там.

Во время следствия мужчина признал вину. Его заключили под стражу. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 40-летний житель Мостовского района и его знакомый вместе выпивали. Во время застолья между ними возникла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта злоумышленник начал бить знакомого кулаками по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Очевидцы конфликта вызвали правоохранителей.

