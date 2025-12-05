В Краснодаре закрыли дело о смерти мужчины от обширной гангрены после обрезания

Мужчина скончался 18 мая 2022 года от гангрены, которая охватила его тело от паховой области до грудной клетки, после урологической операции.

После смерти пациента его мать добилась возбуждения уголовного дела. Ход расследования остановился на моменте изучения заключений экспертов. Первичная судебно-медицинская экспертиза не усмотрела прямой вины врача в наступивших последствиях.

Назначили повторную экспертизу, но в ней отказался участвовать эксперт, работавший над первой экспертизой, это дополнительно затянуло процесс.

В декабре 2025 года стало известно, что дело закрыли по истечении срока давности. По словам медицинского юриста Николая Чернышука, время в этой истории сыграло на стороне обвиняемого.

Юрист объяснил, что по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» срок давности для привлечения к уголовной ответственности составляет ровно два года. Этот период истек за время, пока следователи пытались установить однозначную причинно-следственную связь между действиями врача и трагическим исходом, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к урологу одной из частных клиник Краснодара с диагнозом баланопостит 27 апреля 2022 года обратился 36-летний мужчина. Врач назначил полоскания марганцовкой и операцию circumcisio (обрезание крайней плоти) на 29 апреля. Мужчину прооперировали, отпустили домой, но на следующий день началось ухудшение.

С каждым днем пациенту становилось все хуже. Родители доставили мужчину в ККБ №1. К тому моменту некротизация тканей распространилась вплоть до грудной клетки и подкожно-жировая клетчатка буквально «расплавилась». Врачи пытались спасти жизнь пациента, удаляя некротизированные ткани, но результата это не дало. Мужчина скончался.

