Житель Кубани за рулем КамАЗа перевернулся на трассе в Адыгее

Авария произошла 20 августа около 23:30 на 69 км дороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск возле села Преображенского в Красногвардейском районе.

По предварительным данным, 21-летний житель Краснодарского края ехал за рулем КамАЗа, не справился с управлением и съехал с проезжей части, грузовик опрокинулся в кювет.

В результате аварии травмы получил 22-летний пассажир грузовика. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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