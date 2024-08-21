Прицеп автовоза с машиной влетел в остановку с людьми в Сочи, двое пострадали

Авария произошла 21 августа около 11:00 в поселке Солоники Лазаревского района.

По предварительным данным, автовоз Hyundai с машиной на прицепе ехал из Туапсе в сторону Сочи. В какой-то момент в движении у него оторвался прицеп с автомобилем и буквально воткнулся в находившуюся рядом остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали 20-летний и 16-летний пешеходы, стоявшие на остановке, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.

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