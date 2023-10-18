Житель Кубани за рулем иномарки врезался в дерево в Адыгее

Авария произошла 17 октября около 16:00 на 12-м километре трассы Майкоп — Туапсе около поселка Мирного в Адыгее.

По предварительным данным, 40-летний житель Краснодарского края ехал за рулем иномарки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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