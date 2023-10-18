Пьяный водитель иномарки влетел в дерево на Кубани, пострадала женщина
Происшествия
18.10.2023 12:49
Авария произошла 17 октября около 11:00 в хуторе Свободы Курганинского района.
Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка иномарки. Известно, что водитель Hyundai был в алкогольном опьянении. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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