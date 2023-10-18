Житель Кубани взломал сейф и при помощи мыла украл почти 150 тыс. рублей

Преступление произошло в ночь на 22 сентября в селе Сабанчеево Атяшевского района Республики Мордовия.

По данным следствия, вор взломал пластиковые окна и забрался в административное здание. Он сломал монтировкой навесной замок металлического ящика, отогнул стальную пластину находящегося внутри сейфа и забрал из него 146 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место преступления и обратили внимание на то, что рядом со взломанным ящиком стоит бутылка с жидкостью для мытья посуды, а на полу лежат перчатки. Оказалось, что злоумышленник намылил руку, чтобы ее было легче просунуть в ящик и забрать деньги.

С них и с сейфа взяли отпечатки пальцев и установили ДНК предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался 59-летний житель Армавира. Подозреваемого задержали в Ульяновской области. В его машине нашли отвертки, монтировки, ломы, отмычки, перчатки и 33 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Мужчину поместили под страж. Расследование дела продолжается, сообщает портал МВД Медиа.

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