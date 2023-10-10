В Сочи администратор отеля сложил деньги из кассы в мусорное ведро и сбежал

В Адлерском районе города курорта полицейские раскрыли кражу выручки из отеля.

В полицию обратилась владелица гостиницы и сообщила о том, что из кассы пропали 148 тыс. рублей. Полицейские прибыли на место и изучили видеозаписи с камер наблюдения.

Выяснилось, что деньги, хранившиеся в сейфе под стойкой ресепшена, взял один из администраторов — 26-летний приезжий. На кадрах запечатлено, как он взял деньги и положил в мусорное ведро, после чего вышел с ведром на улицу и больше не вернулся.

Подозреваемого задержали в аэропорту при попытке уехать в родной город и доставили в отдел. Похищенные деньги изъяли. После следственных действий их вернут владелице отеля. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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