В Краснодарском крае мужчина ночью украл из сада 170 кг яблок нового урожая

Преступление произошло на территории одного из предприятий в станице Новодеревянковской.

В полицию поступила информация, что неизвестный украл урожай яблок. Оперативники установили личность вора. Им оказался 34-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина ночью заехал в яблоневый сад на автомобиле, собрал более 170 кг плодов, погрузил их в багажник и уехал. Украденные яблоки нашли у него в машине.

На местного жителя завели уголовное дело. За кражу яблок ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД по Каневскому району.

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