Житель Кубани выплатит штраф в 40 тыс. рублей за уклонение от военной службы

Уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы по ч.1 ст. 328 УК РФ рассмотрели в Кореновском районном суде.

По версии следствия, в 2022 году житель Кореновска сообщил заведомо ложную информацию членам призывной комиссии о состоянии своего здоровья. Молодого человека направили на медицинское обследование, которое он не прошел. Призывник также решил не приходить в военный комиссариат в назначенное время.

Через некоторое время парень снова получил повестку под роспись. Медицинское обследование признало его годным к военной службе. Молодой человек снова не явился в комиссариат и на него завели уголовное дело.

На судебном заседании подозреваемый раскаялся в содеянном и отказался давать показания. Его признали виновным и назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Личное дело призывника передали в комиссариат. В ближайшее время его снова попытаются призвать на военную службу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: уклонист от армейской службы в Армавире выплатит штраф 100 тыс. рублей. По данным суда, в июне 2021 года парень поставил подпись и получил повестку для отправки в ВС РФ, но в указанное время в военкомат не пришел и оснований для освобождения от службы не предоставил.