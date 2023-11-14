Уклонист от армейской службы в Армавире выплатит штраф 100 тыс. рублей

Приговор в отношении обвиняемого по уголовному делу об уклонении от призыва на военную службу без законных оснований вынес Армавирский городской суд.

По данным суда, в июне 2021 года парень поставил подпись и получил повестку для отправки в ВС РФ, но в указанное время в военкомат не пришел и оснований для освобождения от службы не предоставил.

В декабре 2021 года парню снова вручили повестку, которую он опять проигнорировал. За это его привлекли к административной ответственности. После этого в соответствии с призывной кампанией уклонисту трижды вручали повестки, по которым он не являлся.

В суде подсудимый вину в полном объеме не признал. По его словам, все это время он пытался подтвердить диагноз, в соответствии с которым его должны были признать не годным к службе. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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