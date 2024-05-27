Житель Кубани выманил у друга 13 млн рублей под предлогом инвестиций в госзаказы

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился местный житель. Мужчина рассказал, что знакомый предложил ему инвестировать в реализацию госзаказов по поставке оргтехники в муниципальные организации и учреждения.

Мужчина согласился и перевел на банковский счет знакомого порядка 13 млн рублей, но обещанной прибыли не получил.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Динского района. Выяснилось, что часть полученных денег он потратил, чтобы погасить свои долги перед банками. Остальное потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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