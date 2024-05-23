Телефонные мошенники выманили у троих жителей Сочи более миллиона рублей

В разговоре с потерпевшими аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обвиняли своих жертв в спонсировании террористической организации.

Так, от действий мошенников пострадала 83-летняя жительница Сочи. По указанию злоумышленников она сняла со своего банковского счета 300 тыс. рублей, чтобы «снять с себя подозрения», и передала деньги подъехавшему к ее дому мужчине.

Спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В результате полицейские установили личность 27-летнего курьера, который забрал деньги у потерпевшей. Его задержали.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность злоумышленника еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба, причиненного трем потерпевшим, превысила 1 млн рублей. Эти деньги мужчина отвез в офис по обмену криптовалюты и внес на свой электронный кошелек, доступ к которому также имели телефонные мошенники.

Против задержанного курьера возбудили три уголовных дела. Ему грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия его заключили под стражу. Сейчас полиция ищет подельников мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске 70-летняя учительница отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей.