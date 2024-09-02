Житель Кубани во время отдыха у реки украл моторную лодку, чтобы подарить другу

За кражу моторной лодки 41-летнему жителю Новопокровского района грозит до пяти лет колонии.

С заявлением о краже моторной лодки в полицию Новопокровского района обратился местный житель. Он рассказал, что оставил лодку у причала на берегу реки Ея, а после не нашел ее на месте. Ущерб он оценил в 170 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме.

Выяснилось, что он, отдыхая с друзьями на берегу реки, заметил моторную лодку. Перерезав веревку, которой лодка была привязана к пристани, мужчина оттащил плавсредство к берегу. После он вывез лодку на автомобиле друга и спрятал во дворе у знакомого. На подозреваемого завели уголовное дело. Лодку изъяли и вернули владельцу.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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